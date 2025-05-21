الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقفط في قنا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، جنوب محافظة قنا، برئاسة الدكتور علاء شاكر، اليوم الأربعاء، حملة موسعة بقرية الكلاحين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات، التي تستهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

نتائج.حملات الإزالة بقنا

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء شاكر أن الحملة نُفذت بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 5423 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بمساحة 12 قيراطًا.

وأضاف شاكر أنه تم عقب تنفيذ قرارات الإزالة تسليم المواقع المستردة إلى الوحدة المحلية لقرية الكلاحين، لضمان تأمينها ومنع تكرار التعدي عليها مستقبلًا.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتعليمات المحافظ، بضرورة التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات، مشددًا على أهمية استعادة الأراضي المتعدى عليها باعتبارها أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات على أراضي الدولة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قفط قنا قرية الكلاحين محافظة قنا محافظ قنا

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