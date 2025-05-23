الجمعة 23 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الشوايات الكهربائية والمعدن مع اقتراب حلول عيد الأضحى

أسعار الشوايات المعدن
أسعار الشوايات المعدن

ننشر أسعار الشوايات والأسياخ والفحم ومستلزمات شواء اللحوم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

و قامت العديد من المحال التجارية بتقديم مجموعة متنوعة من مستلزمات الشواء لتلبية احتياجات العملاء المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الشوايات الفحم جاءت كالتالى:

شواية كهربائية 2000 وات بسعر 1429 جنيها

شواية كهربائية 2200 وات بغطاء زجاجى بسعر 4399 جنيها

شواية كهربائية 2400 وات بشبكة بسعر 829 جنيها

شوية معدن مجلفن مستطيلة مقاس 47*49 سم سعر 100 جنيه 

شوية فحم معدن مجلفن مقاس 30*50 سم بسعر 150 جنيها

4 سيخ شوى معدن بيد خشب بسعر 50 جنيها 

ميزان مطبخ ديجيتال بسعر 100 جنيه 

فحم شواء 2.25 كيلو بسعر 65 جنيها 

كرتونة فحم شواء كيلو بسعر 35 جنيها

شواية كهربائية
شواية كهربائية
شوايات معدن
شوايات معدن

مواعيد عيد الأضحى المبارك

ويولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من ذى القعدة 1446هـ الموافق 2025/5/27م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 - 59 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/6/6م.

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