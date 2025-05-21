إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم، حملة إزالة مكبرة استهدفت قرية أبو مناع بحري، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأملاك الري، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 4700 متر مربع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقد تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم رفع الإحداثيات الدقيقة للحالات المتعدية على أراضي أملاك الدولة، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة الحصر والتوثيق، واستكمال إجراءات الاسترداد الرسمية.

خطة الدولة الشاملة للتصدي للتعديات على الأراضي بقنا

من جانبه، أكد خالد بهيج، رئيس مركز ومدينة دشنا، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتصدي للتعديات على الأراضي بكافة أشكالها، والحفاظ على هيبة القانون وحقوق الدولة.

وأشار إلى أن حملات الإزالة مستمرة بشكل متواصل وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

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