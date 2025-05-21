الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

إزالة 13 حالة تعدٍ
إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم، حملة إزالة مكبرة استهدفت قرية أبو مناع بحري، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأملاك الري، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 4700 متر مربع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقد تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم رفع الإحداثيات الدقيقة للحالات المتعدية على أراضي أملاك الدولة، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة الحصر والتوثيق، واستكمال إجراءات الاسترداد الرسمية.

خطة الدولة الشاملة للتصدي للتعديات على الأراضي بقنا

من جانبه، أكد خالد بهيج، رئيس مركز ومدينة دشنا، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتصدي للتعديات على الأراضي بكافة أشكالها، والحفاظ على هيبة القانون وحقوق الدولة.

وأشار إلى أن حملات الإزالة مستمرة بشكل متواصل وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا دشنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يتفقد المراكز التكنولوجية بدشنا ونجع حمادي

وكيل تعليم قنا يتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي بالوقف

محكمة قنا تعاقب عاملًا بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار في الحشيش

موعد انقطاع التيار الكهربائي عن 21 منطقة في قنا

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

بسبب المربع الذهبي، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة النهائية من الدوري

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل إضافة مسار للثانوية المهنية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة جائزة بهذه الشروط (فيديو)

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بسداد الديون

موسم الحج 2025، ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية