الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

التحفظ على لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية بقنا

اللحوم
اللحوم

شنت مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية موسعة بمركز قنا، استهدفت المطاعم ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك ضمن خطة المديرية لمتابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والبيطرية.

يأتي ذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها محافظة قنا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

 

نتائج الحملة بقنا

وأسفرت الحملة عن ضبط 77 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت لحومًا مجمدة منتهية الصلاحية وأخرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة، في مخالفة صريحة للضوابط والقوانين المنظمة لتداول المنتجات الحيوانية.

وفي ضوء ذلك، تم تحرير محضرين بالواقعة، وتسليمهما إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرض المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة حيال المتورطين.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود، مدير عام الطب البيطري بقنا، أن المديرية تواصل جهودها الميدانية من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين بهدف تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء، وتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية، بما يضمن حماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة، ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي على مستوى المحافظة.

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