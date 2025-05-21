إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بفرشوط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واستمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

قاد الحملة تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة فرشوط، يرافقه نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 13 قيراطًا و12 سهمًا، حيث تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بنطاق الوحدة المحلية لقرية العركي، و9 قرارات أخرى بنطاق مدينة فرشوط.

وفي هذا السياق، شدد رئيس المركز على أن الأراضي الزراعية تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي عليها، نظرًا لأهميتها الحيوية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة

وأشار إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية تستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.

وتُعد هذه الحملة جزءًا من سلسلة الحملات التي تنفذها محافظة قنا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي.

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