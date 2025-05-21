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منطقة الأزهر بالمنيا تنعى شيخ معهد فتيات بني مزار

الأزهر في المنيا
الأزهر في المنيا ينعي وفاة شيخ معهد فتيات بني مزار

 نعت منطقة الأزهر بمحافظة المنيا، الشيخ سعيد محمود يونس، شيخ معهد فتيات الشيخ الإعدادي التابع لإدارة بني مزار الأزهرية، الذي وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وافته المنية، الأزهر في المنيا ينعى وفاة شيخ معهد فتيات بني مزار


وأصدرت المنطقة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نعت فيه الشيخ سعيد محمود يونس، جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا، وجميع العاملين بالمنطقة، وفاة الشيخ سعيد محمود يونس".
 

 

رئيس الإدارة المركزية

كما قدم رئيس الإدارة المركزية وكافة العاملين بمنطقة المنيا الأزهرية خالص التعازي لأهل الفقيد ومحبيه، داعين المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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