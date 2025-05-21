مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح، في حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها داخل ترعة قرب كوبري أبوشناف، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثتين من داخل السيارة، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، تمهيدًا لعرضهما على الطب الشرعي.

مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في المنيا



وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وسقوطها في الترعة.

مصرع أربعيني أسفل عجلات قطار المنيا

وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمه قطار الصعيد عند محطة قرية دماريس بمركز المنيا، نتيجة اختلال توازنه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، تحت تصرف النيابة العامة.

صدمه قطار الصعيد



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، بلاغًا من عمليات النجدة، بمصرع «م. ع. أ»، 42 سنة، مقيم بقرية تلة بمركز المنيا، صدمه قطار الصعيد، نتيجة اختلال توازنه.

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