الأربعاء 21 مايو 2025
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انفوجراف

الحكومة تقر تعديلات جوهرية على قانون التعليم (إنفوجراف)

تعديلات قانون التعليم
تعديلات قانون التعليم

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