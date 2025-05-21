الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد المراكز التكنولوجية بدشنا ونجع حمادي

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المراكز التكنولوجية والخدمية بمركزي دشنا ونجع حمادي، لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء في ملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، إلى جانب دعم قطاع الصناعات الصغيرة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وأحمد عبد الحفيظ وحسام سيد مبارك، نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمركزين.

المشكلات المطروحة والعمل على تذليل العقبات بقنا

وخلال تفقده المراكز التكنولوجية، حرص الدكتور حازم عمر على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومطالبهم، مؤكدًا أن التواصل الفعّال مع الأهالي يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، ووجّه بسرعة دراسة المشكلات المطروحة والعمل على تذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعالة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.

كما اطمأن نائب المحافظ على انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الزمنية والإدارية المحددة، وإزالة أي معوقات قد تعترض تعامل المواطنين مع هذه المراكز.

وفي إطار متابعته لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عقد نائب المحافظ، اجتماعًا مع مسؤولي التقنين بالمركزين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث تم استعراض موقف الملفات ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه فرق العمل، موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لإنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على حقوق الدولة ومراعاةً للبعد الاجتماعي.

وفي ختام جولته، تفقد نائب المحافظ تكتل صناعة الأخشاب بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة أوضاع الورش العاملة في هذا المجال الحيوي.

وخلال الزيارة، التقى بعدد من أصحاب الورش والعاملين في مجال تصنيع الأثاث، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع، ووجه المسؤولين المعنيين بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومجالس المدن لتيسير الإجراءات القانونية والإدارية، بما يسهم في دمج تلك الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، أن المحافظة تقدم دعمًا كاملًا لهذا التكتل الواعد، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية تقديم التسهيلات الممكنة للنهوض بهذا النشاط وخلق مزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.

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