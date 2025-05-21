خدمات الهلال الأحمر المصري بأسعار رمزية عبر عياداته الخاصة والمستشفيات

استعرض الهلال الأحمر المصري عن أبرز الخدمات التي يقدمها للمواطنين عبر العيادات الخاصة به والمستشفيات مؤكدًا أنه لديه بنوك دم مجهزة على أعلى مستوى تقدم الخدمة بسعر التكلفة ومجانًا للمحتاجين.

خدمات عيادات الهلال الأحمر المصري

وتقدم عيادات الهلال الأحمر المصري، خدمات الكشف الطبي بأسعار رمزية لكافة المواطنين، من خلال العيادات الخاصة ومستشفيات الهلال، في تخصصات: الباطنة، الأسنان، جراحة عامة، عظام، نساء وتوليد، مسالك بولية، أطفال، جلدية، انف واذن وحنجرة، رمد، تنظيم أسرة.

كما يقدم الهلال الأحمر المصري خدمات الكشف الطبي، الدعم النفسي، التوعية الصحية، وتوزيع ادوات حماية شخصيه، عبر العيادات المتنقلة المنتشرة في الميادين الرئيسية والأماكن النائية والأكثر احتياجًا، هذا إلى جانب تواجدها على المعابر في أوقات الأزمات.

معامل تحاليل مجهزة

ويمتلك الهلال الأحمر المصري، معامل تحاليل مجهزة على أعلى مستوى، تتخذ كافة إجراءات مكافحة العدوى، وتجري جميع أنواع التحاليل الطبية في تخصصات الكيمياء، الفيروسات، الدم، الهرمونات، بأسعار رمزية.

وتتمركز العيادات الخاصة للهلال الأحمر المصري في أربعة فروع بمحافظة القاهرة: زينهم بالسيدة نفيسة، النهضة بالمجمع الصحي في شارع الهلال، حلوان بعين حلوان، المقطم، هذا إلى جانب مستشفيات الهلال في محافظات: قنا، سوهاج، الغربية، المنصورة، إسكندرية.

أبرز الخدمات الصحية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري

ومن أبرز الخدمات الصحية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري، توفير أكياس الدم، البلازما، الكريو، صفائح الدم، وتوفير خدمات نقل الدم للأطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسط وأمراض الدم، وذلك عبر بنوك الدم التابعة للهلال، بسعر التكلفة ومجانًا للفئات الأكثر الاحتياجًا كمنظمة صحية لا تهدف للربح.

ويمتلك الهلال المصري بنوك دم تعمل وفقًا لأعلى معايير الجدوى القومية والدولية، على تقديم خدمات الفلتره، وغسيل كرات الدم، وتقدم خدمات الدم للمرضى مباشرة، والمستشفيات المحيطة، والجهات الحكومية.

وأخيرًا، يقوم الهلال الأحمر المصري بإطلاق حملات تبرع بالدم، يوميًا، عبر عربات متنقلة تتمركز في أماكن تجمعات الشباب بمختلف المحافظات؛ للمساعدة في تجاوز نقص أكياس الدم، كجهة مساعدة لوزارة الصحة في توفير احتياجات الدم للمرضى.

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