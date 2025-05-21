وكيل تعليم قنا يتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي بالوقف

تابع هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أعمال امتحان اللغة العربية لـ ٣٣١ طالبا من طلاب الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد حسني عبادى التابعة لإدارة الوقف التعليمية.

وتفقد في وجود ربيع دنقل مدير عام الإدارة وحسين جودة مدير المدرسة بعض اللجان ليطمئن من الطلاب على عدم وجود أي شكاوى تتعلق باسئلة المادة أو باتصالهم بالمنظومة لدخول الامتحان باستخدام التابلت.

التعليمات المنظمة لأعمال الامتحان بقنا

نبه مدير تعليم قنا خلاله مروره على تطبيق كافة القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحان ومنها منع دخول الهاتف المحمول وعدم السماح بخروج الطلاب قبل نهاية اللجنة و إحكام إغلاق الأبواب، وتوفير الهدوء والانضباط اللازمين لتركيز الطلاب.

يذكر أن غرفة عمليات المديرية لم تسجل أي شكاوى تتعلق بسير أعمال الامتحان حيث يؤدي ١٨٧٠٠ طالب بالصف الثاني الثانوي امتحانات المواد المضافة اليوم الأول في الفترة الأولى، و٢٠٥٠٠ طالب بالصف الأول الثانوي بدأوا امتحاناتهم باللغة العربية في الفترة الثانية، بينما تبدأ صفوف النقل من الثالث الابتدائي إلى الثاني الاعدادي غدا امتحاناتهم التي تمتد إلى يوم ٢٧ /٥ /٢٠٢٥ في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا التي نقلت إلى مديري عموم الإدارات التعليمية بإمداد اللجان بالمياه والمراوح للتخفيف من حرارة الطقس.

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