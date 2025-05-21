بالأسماء، تعرف على المشروعات الزراعية والقومية التي افتتحها الرئيس اليوم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا).

وجاءت أبرز المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم كالتالي:

- شهد الرئيس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، افتتاح موسم الحصاد في عدة قطاعات زراعية، شملت

- حصاد القمح بقطاع الجنوب (شرق العوينات)

حصاد بنجر السكر بقطاع الجنوب (أسوان)

- حصاد بنجر السكر بقطاع السادات

- افتتاح مقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بألماظة

- افتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

- إزاحة الستار عن لوحة تذكارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة كما يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.



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