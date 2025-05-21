عبد العاطي يبحث مع وزير خارجية زامبيا مضاعفة معدلات التبادل التجاري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع مولامبو هايمبي، وزير خارجية زامبيا، اليوم، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

ضرورة مُضاعفة معدلات التبادل التجاري

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر للبناء على الزخم المُتنامي في العلاقات الثنائية، الذي جسدته الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وكان آخرها زيارة الرئيس الزامبي إلى مصر في فبراير ٢٠٢٥، مؤكدًا أهمية وضع رؤية تنفيذية لمخرجات تلك الزيارة في المجالات ذات الأولوية ومن أهمها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، مشيرًا إلى ضرورة مُضاعفة معدلات التبادل التجاري من خلال تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الزامبية والاستفادة من عضوية البلدين في تجمع "الكوميسا".

تنسيق قائم بين شركة المقاولون العرب ووزارة البنية التحتية الزامبية

ورحب وزير الخارجية بالتنسيق القائم بين شركة المقاولون العرب ووزارة البنية التحتية الزامبية لتنفيذ عدد من المشروعات، مشيدًا بالتعاون الثنائي القائم بين مصر وزامبيا في المجال الصحي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وزامبيا في المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، بما يخدم المصالح الأفريقية وشعوبها.

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