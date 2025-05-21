الأربعاء 21 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يتفقد المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر جوًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي "جوًا" المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر، كما استمع الرئيس الى شرح بالمزرعة حول منتجاتها من قبل العقيد الدكتور بهاء الغنام، ثم توجه بعد ذلك إلى مقر الإدارة المركزية لجهاز مستقبل مصر، حيث تم التقاط صورة تذكارية مع كبار المسئولين والضيوف والعاملين بالمركز.

وشهد الرئيس  السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة كما تفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مشروع مستقبل مصر

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