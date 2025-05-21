محكمة قنا تعاقب عاملًا بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة في قنا

وتعود وقائع القضية إلى يوم 8 يناير 2024، حين ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم "محمود.ع.ا"، ويعمل عاملًا، بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازته أداة حادة (كتر) دون ترخيص قانوني.

وبعد استيفاء التحقيقات وجمع الأدلة، تمت إحالة القضية التي حملت رقم 2259 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 2259 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات المختصة، التي نظرت الوقائع واستندت إلى ما ورد في أوراق القضية وتقارير الجهات المختصة.

وبعد جلسات تداول استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع، أصدرت حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، ليُغلق بذلك فصل جديد من فصول التصدي لجرائم الاتجار في المواد المخدرة، ضمن جهود القضاء في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع وأمنه.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي تستهدف التصدي لجرائم المخدرات، التي تشهدها بعض المناطق، في إطار خطة الدولة لمجابهة هذه الجرائم الخطرة، والتي تسعى من خلالها مؤسسات إنفاذ القانون إلى حماية الشباب والمجتمع من آثارها المدمرة.

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