الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

كبير مستشاري ترامب يجهز طبق كشرى لنفسه في مطعم شهير بالقاهرة (فيديو)

مسعد بولس، كبير
مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، فيتو

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، مقطع فيديو طريفا يظهر مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتناول الكشري المصرى فى منطقة وسط البلد بالقاهرة.

 

وكتبت السفارة الأمريكية فى القاهرة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى فيس بوك: " خلال زيارته فى القاهرة،  مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مقدرش يفوت أشهر محل كشرى فى مصر علشان يدوق الكشرى المصرى على أصوله وسط كرم وحفاوة المصريين".

وظهر بولس وهو يجهز طبق الكشرى لنفسه كأنه من عمال المكان وحرص على إلتقاط عدد من الصور مع العاملين بمحل الكشرى وسط تصفيق كبير من الحاضرين.

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