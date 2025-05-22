عمرو يوسف: منى زكى نجمة استثنائية في تاريخ الفن العالمي.. واندهشت من موهبة فتيات «رفعت عينى للسما» (حوار)

لا أخشى المقارنة فى الجزء الثانى من “السلم والثعبان”





كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال فى دورته الـ73، الفنان عمرو يوسف بعد مشاركته فى هذه الدورة كعضو لجنة تحكيم للأفلام التى شاركت هذا العام، والتى يترأسها طارق العريان.



وفاز مسلسله طايع بعديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثل عربي عن عمل درامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، جائزة التميز الدرامي من مهرجان دير جيست.



جسد شخصية ربيع في ولاد رزق2، ليحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ويتخطى حاجز الـ 100 مليون جنيه، ويفوز عنه عمرو بجائزة التميز في مهرجان دير جيست

فيتو حاورت عمرو يوسف - الذى انطلق فنيًا منذ 2007- فى حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، حيث كشف عن العديد من الأسرار حول أحدث أعماله السينمائية درويش والسلم والثعبان الجزء الثاني، بالإضافة إلى سر قوة علاقته بالفنانة منى زكي، كما تحدّث عن تعاونه مع ظافر العابدين.

وإليكم نص الحوار:

*ما هى المعايير الفنية التى يتم بناءً عليها اختيار الأفلام فى هذه الدورة من مهرجان المركز الكاثوليكي؟

لهذا العام، شاهدنا منح جوائز وشهادات تقدير فى مختلف النواحى الفنية، وحتى الناحية الموسيقية.

أما المعايير الفنية للاختيار، فهى متنوعة، إذ تضم لجنة التحكيم مخرجًا، وممثلًا، ومدير تصوير، ومسئولًا عن الموسيقى، وكانت الآراء كلها بالشورى، وقد أجمعنا على القرارات التى اتخذناها، ووجودى كعضو لجنة تحكيم فى هذه الدورة كان صعبًا، لأن الأفلام التى شاركت هذا العام كانت كلها جيدة وتستحق التكريم.

*ما سر قوة علاقتك بالفنانة منى زكي، خاصة أنك قدمت جائزتها بطريقة مختلفة أمام الجمهور؟

أعتبر منى زكى شقيقة وصديقة عزيزة على قلبي، وقدمت جائزتها لأنها نجمة استثنائية وفنانة مختلفة، حتى لو قدمت فيلمًا ضعيفًا، فأداؤها داخل الأحداث سيكون رائعًا، فهى ممثلة تجتهد دائمًا، وممثلة جيدة، بالإضافة إلى أنها فنانة متنوعة بشكل غير طبيعي، وأنا من جمهورها، وأعتبرها من أقوى الممثلات فى التاريخ الفنى والعالمي.

مع زوجته الفنانة كندة علوش

*ما رأيك فى مشاركة فيلم رفعت عينى للسما ضمن فعاليات المهرجان؟

رفعت عينى للسما فيلم جيد للغاية، وطاقم العمل بأكمله يتمتع بموهبة كبيرة.

كنت سعيدًا جدًا عند مشاهدتى لهذا العمل، خاصة بعدما رأيت فتيات من المنيا يمتلكن هذه الموهبة الجبارة.

*ماذا عن كواليس الجزء الثانى من فيلم السلم والثعبان؟

بدأت تصوير الفيلم منذ أيام قليلة، وكان لى الشرف التعاون مع زملائى المشاركين فيه، قصة الجزء الثانى مختلفة تمامًا عن الجزء الأول، بل هى قصة جديدة تدور أحداثها بعد زواج دام عشر سنوات.

سبق لى التعاون مع ظافر العابدين من قبل، وكذلك مع أسماء جلال فى ولاد رزق، وأنا أحب دائمًا أن أتعاون معهما، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

*وماذا عن فيلم درويش؟

انتهيت من تصوير فيلم درويش، وأنتظر عرضه فى شهر يوليو المقبل، كما أواصل العمل -كما ذكرت- تصوير السلم والثعبان الجزء الثاني، وسيتم طرحه فور انتهاء التصوير، ولم أشعر بالقلق من المقارنة بين الجزأين الأول والثانى مطلقًا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”

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