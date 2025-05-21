الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محمد رمضان يعارض على حكم إيداع نجله دار رعاية

محمد رمضان
محمد رمضان

تقدم المحامي أحمد الجندي دفاع نجل الفنان محمد رمضان، بالمعارضة على حكم إيداع موكله دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة.

وأفاد الدفاع بأن الحكم صدر رغم تقدم هيئة الدفاع بطلب لتأجيل الجلسة لعدم حضور الطفل بسبب مروره بوعكة صحية وأزمة نفسية حادة، مؤكدا أن ما يمر به الطفل بسبب خوفه من الجلسة.

وأفاد الجندي بأن حالة الطفل النفسية كانت متدهورة تمامًا، و"مكنش ينفع نكتفه ونجيبه المحكمة"، مشددًا على أن حضوره في هذه الظروف كان سيشكل ضررا كبيرا عليه، خاصة أن الجلسة مثلت عبئًا نفسيًّا مضاعفًا عليه. 

وأشار إلى أن الدفاع تقدم بطلب رسمي لتأجيل الجلسة مدعما بتقارير طبية، لكن المحكمة سجلت رفضها للطلب، وبالتالي اعتبرت أن الدفاع غير حاضر لغياب الطفل، وامتنعت عن سماع أي دفوع أو مرافعات، وأصدرت قرارها بإيداعه في دار رعاية. 

وأكد الجندي أن فريق الدفاع يدرس حاليًّا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، حفاظًا على مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية. 

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد رمضان محمد رمضان نجل الفنان محمد رمضان

مواد متعلقة

دفاع نجل محمد رمضان: سنطعن على قرار إيداعه دار رعاية ولهذا السبب غاب الطفل عن الجلسة

الأكثر قراءة

سر إلغاء سفر الأهلي لأمريكا بطائرة خاصة

رسالة حاسمة من السيسي للمستثمرين والقطاع الخاص

مرادف كلمة «الازورار» ومضاد «شحوبي»، أسئلة اللغة العربية تحير طلاب الثانوي

حصار القاهرة

رد الأهلي على عرض نيوم السعودي لضم إمام عاشور

أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

طالبات أولى ثانوي بالقاهرة: السيستم كان معلق، وحيرة بسبب معنى كلمة يعجز ( فيديو)

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

هل ذكر ماء زمزم في القرآن الكريم؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته

المزيد
الجريدة الرسمية