الأربعاء 21 مايو 2025
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ساخرون

ساخرون.. الدكتور زاهى حواس: أبو الهول بقاله 7 آلاف سنة واقف فى الشمس مشتكاش

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الدكتور زاهى حواس عقد مؤتمرا صحفيا فى منطقة الأهرامات، للحديث عن أحدث اكتشافاته الأثرية.. مؤكدا أن مقابر العمال بُناة الأهرامات هى أهم اكتشاف تم العثور عليه.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف إن أحد الصحفيين توجه بسؤال لحواس قائلا: ليه معملتش المؤتمر فى أى فندق مجاور بدلا من وقوفنا فى الشمس هكذا؟! 

فرد عليه حواس ساخرا: المصريين بيشتكوا من حرارة الجو مع إن أبو الهول بقى له 7 آلاف سنة واقف فى الشمس ومشتكاش!

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