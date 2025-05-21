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أخبار مصر

السيسي: المشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة كما يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.

كما يعد مشروع "مستقبل مصر" للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مشروع مستقبل مصر

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