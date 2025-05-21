بهاء الغنام يستعرض جهود تحقيق التنمية الزراعية والصناعية في جميع محافظات مصر

استعرض العقيد بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود الدولة المصرية من أجل التحدي وتحقيق التنمية في جميع محافظات مصر.

كما استعرض جهود جهاز مستقبل مصر في جميع نواحى التنمية واستهداف استصلاح 4.5 مليون فدان.

وأكد العقيد بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حرص الجهاز على العمل الدؤوب من أجل إتمام آمال وطموحات الشعب المصري في غذاء آمن وتحقيق الاكتفاء الذاتي

واستعرض الغنام، الإنشاءات وأنواع الأنشطة المختلفة للجهاز التي تتضمن مشروعات زراعية وثروة حيوانية، وتنمية عمرانية، وقوى عاملة، بالشراكة مع القطاع الخاص

وأكد مدير الجهاز سعادته بافتتاح الرئيس اليوم المرحلة الأولى لمدينة مستقبل مصر الصناعية.

انطلاق موسم حصاد القمح

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة.

كما يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.

كما يعد مشروع "مستقبل مصر" للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة



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