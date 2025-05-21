المشدد من 3 إلى 5 سنوات لموظفين في رشوة حي البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة م. ص موظف بالسجن المشدد 5 سنوات، أ. م موظف بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، كما قررت المحكمة إعفاء كل من م. ح، ي. م من العقوبة، بعد اعتبارهما شهودا في الواقعة، وبراءة أ. و، ص. م من الاتهامات المنسوبة إليهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي البساتين.

المتهمون طلبوا رشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، والمقيدة برقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين م.ا، و. م ، ي. م، أ.م، ص.م، في غضون الفترة من 8 أبريل 2023 حتى 13 من ذات الشهر والعام بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة طلب المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه من ع.أ، بوساطة باقي المتهمين مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 8348 المجاورة الثامنة مدينة المعراج السفلي بنطاق حي البساتين الخاص به على النحو المبين بالتحقيقات.

التوسط لأخذ الرشوة

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول يعترف بتلقيه رشاوى مالية

واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وقال المتهم الأول إنه تم تعيينه مديرا للتنظيم بحي البساتين في عام 2022، وأن اختصاصه تحرير محاضر بمخالفات البناء، وتحرير قرارات إيقاف الأعمال والإزالة واستصدار رخص البناء.

واعترف المتهم الثاني بتوسطه في طلب المتهم الأول مدير التنظيم بحي البساتين من الشاهد الأول مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن إزالة الأعمال المخالفة بعقار الشاهد الأول وتحرير محضر بها.

وأضاف المتهم الثاني أنه نظرا لعمله منذ أوائل عام ۲۰۲۲ موظف بإدارة المتابعة الميدانية بحي البساتين، وانتقل في غضون شهر أبريل من عام ۲۰۲۳ رفقة المتهمين الأول، والثالث والرابع، والسادس إلى العقار المملوك للشاهد الأول، وبالوصول تبين وجود أعمال مخالفة بالعقار ولطلب الشاهد الأول من المتهم الأول عدم إزالة تلك الأعمال طلب المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم إزالة الأعمال المخالفة وعدم تحرير محضر مخالفة أعمال بناء.

المتهمون توسطوا في الرشوة

وأضاف المتهم الثاني بتوسطه في طلب المتهم الأول الرشوة، ثم توسط المتهم الثالث في أخذها، وأكد علم المتهم الرابع والخامس والسادس بأمر طلب الرشوة.

واعترف المتهم الثالث بتوسطه لأخذ المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الشاهد الأول مقابل الامتناع عن إزالة الأعمال المخالفة بعقار الشاهد الأول وتحرير محضر بها، ولتأخر الشاهد الأول في تقديم مبلغ الرشوة، توجه المتهم الأول لإزالة الأعمال المخالفة، وعلى إثر ذلك طلب من المتهم الثاني التوسط في أخذ مبلغ الرشوة من الشاهد للمتهم الأول فهاتف الأخير واتفقا على اللقاء حيث التقيا في حضور المتهمين الرابع والخامس، وعقب أخذه مبلغ الرشوة لتسليمها للمتهم الأول ضبط والمبلغ.

واعترف المتهم الرابع أنه حضر لقاء جمع الشاهد الأول والمتهمين الثالث والخامس والذي ضبط فيه والأخيرين وأكد اختصاص المتهم الأول بتحرير محاضر بالأعمال المخالفة بالعقار المملوك للشاهد الأول.

وقال المتهمان الخامس والسادس إنهما حضرا لقاء جمع الشاهد الأول والمتهمين الثالث والرابع والذي ضبطا فيه والآخرين.

وثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور الشاهد الأول والمتهمين من الثالث حتى الخامس لأصواتهم وصورهم بالتسجيلات المأذون بها، ومطابقة أصوات المتهمين الأول والثاني والسادس، لأصواتهم بتلك التسجيلات.

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