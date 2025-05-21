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اقتصاد

شراكة استراتيجية بين "WE" و"بي تك" لتوفير تجربة تسوق متميزة للعملاء

توقيع اتفاقية الشراكة،
توقيع اتفاقية الشراكة، فيتو

أعلنت شركة WE، أكبر مشغل اتصالات في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "بي تك" للتجارة والتوزيع، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، بهدف تقديم مجموعة من العروض والخدمات الحصرية لعملاء شركة WE عبر شبكة وفروع بي تك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

استبدال النقاط فى فروع بي تك 

وبموجب هذه الشراكة، سيتم التعاون مع بي تك ضمن برنامج الولاء WEBonus، بحيث يتيح لعملاء الإنترنت الأرضي والموبايل استبدال النقاط في جميع فروع بي تك، وذلك في خطوة من شانها تعزيز التكامل بين الخدمات الرقمية وتجارة التجزئة. 

كما سيتم أيضًا تقديم امتيازات أخرى مخصصة لعملاء الإنترنت الأرضي، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء.

تعكس هذه الشراكة حرص شركتي "WE" وبي تك على خلق قيمة مضافة حقيقية للعملاء، من خلال تقديم تجربة تسوق متكاملة، بالإضافة إلى تقديم مزايا للعملاء، بداية من تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات، وصولا إلى تقديم برامج مكافآت مبتكرة تمنح المستخدمين العديد من المزايا.

تتضمن الشراكة أيضًا استفادة عملاء “WE” من أحدث الخدمات التي تقدمها بي تك، والتي تشمل خدمات مايلو التي تتيح خطط تقسيط مرنة وتجربة شراء ميسّرة، إلى جانب الاستفادة من خدمات TECH CARE، التي تشمل حلول دعم فني وصيانة متكاملة تهدف إلى تعزيز راحة العملاء وضمان أفضل أداء لأجهزتهم.

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تأتي هذه الشراكة في إطار سعينا الدائم نحو تعزيز تجربة العملاء، من خلال البحث عما يحتاجونه بالفعل، وما يجعل حياتهم أفضل، وسنواصل عقد مثل هذه الشراكات التي تضمن حصولهم على أكبر قدر من المزايا".

 وأضاف: "ستمكننا شراكتنا مع بي تك من تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء عبر برامج ولاء مبتكرة وتجربة تسوق مميزة".

من جانبه، أعرب الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، عن سعادته بالشراكة. قائلًا: "التعاون مع شركة "WE" يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية بي تك في تعزيز الشراكات مع الكيانات الوطنية الكبرى.

التكامل بين قطاعي التجزئة والاتصالات 

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لبنى هلال رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات وتجديد الثقة في محمد نصر عضوًّا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًّا

 وقال: "نؤمن في بى تك بأهمية التكامل بين قطاعي التجزئة والاتصالات لتقديم حلول وخدمات مبتكرة، تسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبي تطلعاتهم ".وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى دعم جهود التحول الرقمي عبر تقديم تجربة تسوق ذكية ومرنة، تجمع بين قوة التكنولوجيا والبيع بالتجزئة".

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