تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

أوروبا تنتفض ضد إسرائيل، بريطانيا تستدعي سفيرة الاحتلال وتعلق مبيعات السلاح، قادة 3 دول يلوحون بالعقوبات، وترامب لـ نتنياهو: أوقفوا الحرب الآن