الأربعاء 21 مايو 2025
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انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 

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بريطانيا دولة الإحتلال البرلمان الإسبانى فرنسا غزة الاتحاد الاوروبي

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