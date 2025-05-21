الأربعاء 21 مايو 2025
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سياسة

مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، عصر اليوم الأربعاء، لمناقشة تشكيل اللجان وهيئة المكتب.

 

ويذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي أجريت في 2 مايو الجاري، أسفرت عن فوز خالد البلشي، بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية، وعضوية كل من محمد شبانة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، وإيمان عوف ومحمد السيد الشاذلي.

وبينما استمر الأعضاء الذين لم تنته مدتهم القانونية، كل من الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام الصحفيين، وهشام يونس، محمد يحيى يوسف، وعبد الرءوف خليفة، ومن المقرر إعادة تشكيل لجانهم أيضًا.

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