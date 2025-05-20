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رياضة

اتحاد جدة يفوز على الشباب 2/3 في الدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

انتهت مباراة نادي الشباب ضد اتحاد جدة بنتيجة 3-2 للاتحاد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف اتحاد جدة، موسى ديابي هدفين وستيفن بيرجوين، بينما أحرز يانيك كاراسكو وكريستيان جوانكا هدفي نادي الشباب.

وتوج فريق اتحاد جدة رسميا بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل مواجهة الشباب.

تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب

تشكيل الشباب ضد اتحاد جدة

تاريخ مواجهات اتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي

سبق أن التقى الاتحاد والشباب في 33 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فاز الاتحاد 13 مرة، وفاز الشباب: 11 مرة، وتعادلا 9 مرات.

وسجل اتحاد جدة 49 هدفا، واستقبل 42 هدفا.

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