الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم على الشباب 2-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة نادي الشباب ضد اتحاد جدة بنتيجة 2-1، لصالح الاتحاد في المباراة التي تجري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدفي اتحاد جدة اللاعب موسى ديابي في الدقيقتين 1 و34، بينما أحرز يانيك كاراسكو هدف الشباب في الدقيقة 45+3.

وتوج فريق اتحاد جدة رسميا بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل مواجهة الشباب.

تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب

تشكيل الشباب ضد اتحاد جدة

تاريخ مواجهات اتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي

سبق أن التقى الاتحاد والشباب في 33 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فاز الاتحاد 13 مرة، وفاز الشباب: 11 مرة، وتعادلا 9 مرات.

وسجل اتحاد جدة 49 هدفا، واستقبل 42 هدفا.

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