القادسية يفوز على العروبة بثلاثية في الدوري السعودي

فاز فريق القادسية علي نظيره العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

وسجل اهداف فريق القادسية كل من جوليان كينيونيس في الدقيقة 65 وبيير إميريك أوباميانج (هدفين) في الدقيقة 77 و88.

وجاء هدف العروبة عن طريق عمر السومة في الدقيقة 4+90.

تشكيل القادسية أمام العروبة

تشكيل العروبة أمام القادسية

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق القادسية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فريق العروبة المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة القادسية والعروبة في الدوري السعودي

وانطلقت صافرة بداية بين القادسية والعروبة في الدوري السعودي الممتاز مساء اليوم الثلاثاء في الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.