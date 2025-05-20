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محافظات

اختل توازنه، مصرع شاب سقط من الطابق الثالث في الأقصر

إسعاف
إسعاف

لقى شاب في مطلع العقد الرابع من العمر، مصرعه جراء سقوطه سهوا من الطابق الثالث بمنزله في قرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء.

تفاصيل مصرع شاب سقط من الطابق الثالث غرب الأقصر 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «محمود حسانين» 41 عاما، تاجر مواشي، مقيم بناحية الضبعية بدائرة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، إثر سقوطه من الدور الثالث بمنزله عندما اختل توازنه.


ودلت التحريات الأولية أن الشاب كان متواجدا في الطابق الثالث كالمعتاد، وله تاريخ مرضي مع السكر، شعر بحالة دوار، ومن ثم اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، دون وجود شبهة جنائية، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، لندب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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