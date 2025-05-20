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اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: شركات سيارات ألمانية تركت بلادها من أجل مصر

صناعة السيارات، فيتو
صناعة السيارات، فيتو

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "المصنع الجديد لسوميتومو العالمية هو نتاج استراتيجية وضعت منذ عام، ومصر وضعت استراتيجية من أجل الميزة التنافسية وجذب الاستثمارات".

 

خلق فرص عمل وصناعة الضفائر الكهربائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": من ضمن الاستراتيجية هو أن يكون لدينا قدرة على خلق فرص العمل، ونركز على صناعة السيارات ومصنع سوميتومو العالمية يعمل على تدريب المصريين على صناعة الضفائر الكهربائية.

 

توطين صناعة السيارات في مصر

وأكد: أن مصر تعمل حاليا على توطين صناعة السيارات في مصر، ومن 24 شهرا وقعنا 9 مذكرات تفاهم مع 9 شركات عالمية مصنعة للسيارات، وهناك شركات سيارات ألمانية ستغلق في ألمانيا وتأتي لمصر لتنشئ مصانعها.
ولفت إلى أن هناك طلبات من دول مجاورة من أجل استيراد السيارات من الشركات العالمية التي تعمل حاليا في السوق المصري.

 

منح الرخصة الذهبية للمستثمرين 

وأكد: نجري محادثات مع المستثمرين من أجل إقامة المصانع في أكثر الأماكن المناسبة لهم، وهناك 46 رخصة ذهبية صدرت في مصر للمستثمرين، والشركات العالمية التي حصلت على الرخصة الذهبية تنتج وتصدر قبل الافتتاح النهائي، وشركة بوش العالمية ستفتتح مصنعها الشهر المقبل.

وأكد: أنه سيتم تصنيع التكييف المركزي محليا خلال الفترة القريبة المقبلة بدلا من تصنيعه بالكامل من الخارج، وذلك من خلال مصنع شركة عالمية تعمل حاليا في مصر.
 

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