مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بـ قنا

قتل مسجل خطر، صباح اليوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية، أثناء تنفيذ حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون بقرية حمرة الدوم التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الحملة في قنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا بشن حملة أمنية مكثفة في قرية حمرة الدوم، لضبط العناصر الإجرامية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وخاصة المتهمين في قضايا القتل وتجارة السلاح والمخدرات.

وأثناء وصول القوات إلى مكان اختباء عدد من المطلوبين، بادر أحدهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفع الشرطة للتعامل مع الموقف، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهم.

وبحسب التحريات، تبين أن القتيل يدعى عبد الغني. ح. ع، وهو مسجل خطر، صادر بحقه أحكام قضائية وصلت إلى الإعدام في جرائم متنوعة شملت القتل العمد، وتجارة المواد المخدرة والأسلحة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، والتحفظ على الأسلحة والمضبوطات، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث باستكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

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