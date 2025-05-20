الإسماعيلي يفوز على الطلائع بركلات الترجيح ويصعد لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

انتهت مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بنتيجة 5-4 للدراويش بركلات الترجيح ويصعد لنصف النهائي، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب التي جرت على استاد الإسماعيلية، وفي الإياب أيضا تعادلا سلبيا.

وتكون طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي من: محمد يوسف (حكمًا للساحة)، وعماد فرج وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، ومحمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، وحسني سلطان وعمر فتحي (تقنية الفيديو).

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

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