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رياضة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في الشوط الأول

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش 

وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب التي جرت على استاد الإسماعيلية.

وتكون طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي من: محمد يوسف (حكمًا للساحة)، وعماد فرج وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، ومحمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، وحسني سلطان وعمر فتحي (تقنية الفيديو).

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

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الاسماعيلي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر ملعب جهاز الرياضة العسكري

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