الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

وزير العدل خلال الجولة
وزير العدل خلال الجولة

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء، محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للوقوف على سير أعمال التطوير الجارية بالمحكمة، ورافقه خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة.

 


واستمع وزير العدل فى بداية الجولة إلى شرح مفصل عن  المراحل المختلفة لأعمال التطوير، التي تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير وسائل الراحة للمتقاضين والعاملين بالمحكمة.


وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية هذه الأعمال في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة مناسبة تليق بالقضاء المصري، مشيدًا بجهود العاملين في تنفيذ خطة التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

و تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال التطوير الجارية البنية التحتية المستشار عدنان فنجرى تحقيق العدالة الناجزة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنوب الجيزة

مواد متعلقة

وزير العدل: التحكيم الدولي يبدأ بالزغاريد وينتهي بالتشابك مثل قضايا الأسرة

العدل يطلق حملته "إحنا مختلفين.. اعرفونا" استعدادًا للانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

محامي حفيد نوال الدجوي يقدم فيديو يرصد لحظة خروج أشخاص من الفيلا المسروقة والنيابة تتحفظ عليه

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

الزمالك يرفض تظلم زيزو ويؤيد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه

محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

الدوري السعودي، التعاون يتأخر أمام الرياض 2-1 بالشوط الأول

أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

20 مسألة خاصة بحج المرأة

تفسير رؤية الجواهرجي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والاحزان

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

المزيد
الجريدة الرسمية