مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يستعرض خلاله أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الصحفيين بشأن القضايا والملفات المطروحة على الساحة.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، وجهود الدولة في عدد من القطاعات، خاصة ما يتعلق بملف الاستثمار، وموقف تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، إلى جانب متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية الأخيرة.

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