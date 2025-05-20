موعد انقطاع التيار الكهربائي عن 21 منطقة في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وأيضًا صباح السبت الموافق 24 مايو 2025، وذلك من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة صباحًا، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

مناطق قطع الكهرباء فى قنا

وأوضحت الوحدة أن المناطق التي سيشملها انقطاع التيار هي: منطقة الشونة، موقف سيارات الغمّانة، الخط السريع طريق مصر – أسوان، كوبري نجع حمادي، المستت، جراج عثمان، بين المحطات، الري، مجلس المدينة القديم، منطقة الأوقاف، شارع 15 مايو، السلطانات، الجوازات، الرمد، مركز الشرطة، إدارة المرور، بنك القاهرة القديم، شارع 30 مارس، محطة السكة الحديد، منطقة المجمع الجديد، وشارع مجمع اللواء.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين والمصالح الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.