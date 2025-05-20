الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موعد انقطاع التيار الكهربائي عن 21 منطقة في قنا

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وأيضًا صباح السبت الموافق 24 مايو 2025، وذلك من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة صباحًا، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

 

مناطق قطع الكهرباء فى قنا

وأوضحت الوحدة أن المناطق التي سيشملها انقطاع التيار هي: منطقة الشونة، موقف سيارات الغمّانة، الخط السريع طريق مصر – أسوان، كوبري نجع حمادي، المستت، جراج عثمان، بين المحطات، الري، مجلس المدينة القديم، منطقة الأوقاف، شارع 15 مايو، السلطانات، الجوازات، الرمد، مركز الشرطة، إدارة المرور، بنك القاهرة القديم، شارع 30 مارس، محطة السكة الحديد، منطقة المجمع الجديد، وشارع مجمع اللواء.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين والمصالح الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بنك القاهرة شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

مواد متعلقة

مصرع مسنة على يد ابنها في قنا

إصابة تلميذة إثر سقوطها من أعلى سلم في قنا

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش في قنا

القبض على أكبر تاجر "شابو" في قنا بحوزته مخدرات وسلاح
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

بالملايين، رابطة الأندية تقر غرامة مالية ضخمة حال الانسحاب من الدوري

أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

اعتبارا من 1 يوليو، تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج إلى مطار أسيوط الدولي

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجواهرجي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والاحزان

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية