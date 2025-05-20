وكيل صحة قنا يجتمع بمديري الإدارات والمستشفيات لمناقشة الخطط الإشرافية

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا إجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطط الإشرافية داخل المؤسسات الطبية المختلفة التابعة لمديرية الصحة وذلك في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وضع الخطط الزمنية لتلافي تلك السلبيات

وخلال الإجتماع عرض وكيل الوزارة أهم الملاحظات التي تم رصدها لفرق الإشراف أثناء متابعتهم لأعمال المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعتها ووضع الخطط اللازمة لتلافيها والتحديات التنفيذية وطرق التغلب عليها مع وضع الخطط الزمنية لتلافي تلك السلبيات.

كما ناقش سُبُل تحسين موارد المستشفيات والتي تدعم استدامة تقديم الخدمات الطبية بصورة متكاملة، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدورية لأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير كميات كافية منها.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على تنفيذ أعمال النفايات الخطرة والتخلص منها بصورة دورية وفقًا للقواعد المنظمة مع ضرورة اتباع التعليمات الصحيحة للتخلص من تلك النفايات.

كذلك ناقش وكيل الوزارة الأعمال الوقائية بالوحدات الصحية وأعمال التصدي للملاريا والبلهارسيا وتنفيذ أعمال الرش والتطهير بصورة دورية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين، مشددًا على اتباع أقصى درجات مكافحة العدوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير المستلزمات الخاصة بها وإلمام الفرق الطبية بالتعليمات الطبية في ذلك.

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