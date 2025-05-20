الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

 

وأكد المحافظ أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

وأشار " سراج " إلى أن اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية تمثل منصة فعالة لطرح المشكلات والاستماع إلى صوت المواطن بشكل مباشر، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

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