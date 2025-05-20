الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يزور مدرسة إسنا الصناعية بعد فوزها بمسابقة التأسيس العسكري

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

زار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مدرسة إسنا الثانوية الصناعية بنين (تأسيس عسكري)، لتكريم الطلاب المتميزين بمناسبة حصول المدرسة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى الصعيد، في مسابقة "أكفأ مدارس التأسيس العسكري".

أكفأ مدارس التأسيس العسكري 2025

رافق المحافظ خلال الزيارة  الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب محمد رأفت الهواري رئيس قطاع الأقصر لمدارس التأسيس العسكري، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، وأحمد حسين مدير عام التعليم الفني.

وشاهد الحضور عددًا من العروض العسكرية المتميزة التي قدمها طلاب الفرقة الأولى، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المدرسة وإنجازاتها. 

وأشاد محافظ الأقصر بنماذج ألواح الطاقة الشمسية المصغرة التي نفذها الطلاب، وطلب بتعميم النظام الكودي الذكي الذي طورته المدرسة على باقي مدارس المحافظة، والذي يُعد براءة اختراع يتيح لأولياء الأمور متابعة درجات أبنائهم ونسب الحضور والأنشطة إلكترونيًا من خلال الرقم القومي.

وكرم المحافظ الطلاب المتميزين في العروض العسكرية وهم عمار عبد النبي ربيع، طه محمد عبد ربه، وعبد الرحمن سعيد عبد الرسول.

وفي كلمته، أعرب محافظ الأقصر عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق يُجسد الاهتمام المتزايد بتطوير التعليم الفني بالمحافظة، ووجه رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن غرس مبادئ الانتماء والانضباط والرجولة في نفوس الطلاب يساهم في إعداد جيل وطني واعٍ ومؤهل لخدمة الوطن.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء درع تذكاري لمحافظ الأقصر ونائبه، تقديرًا لجهودهما في دعم العملية التعليمية.

 

 

 

 

 

 

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