محافظ سوهاج يشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، توقيع 5 بروتوكولات تعاون جديدة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستثمرين، لاستغلال 5 مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 175 مليون جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة المياه، والذي يمثل شراكة استراتيجية لتنفيذ سياسات استثمارية متطورة تدعم الموارد الذاتية للطرفين.



وجاء ذلك بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وعدد من المستثمرين.



وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، وتحرص على تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرًا إلى أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.



وأشار " سراج " إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام ورؤية محافظة سوهاج بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بالمحافظة.



من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح أن المشروعات الخمسة الجديدة تم ترسيتها من خلال مزايدة علنية، وتشمل استغلال قطع أراضٍ غير مستغلة لإقامة أنشطة تجارية وخدمية، منها مولات تجارية، مطاعم، ومحلات، بالإضافة إلى إنشاء جراج سيارات عمومي، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية بالشركة ارتفع إلى 18 مشروعًا بعد توقيع بروتوكولات اليوم، مما يعكس الجهود المتواصلة في تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.



ولفت إلى أن القيمة الاستثمارية الإيجارية للمشروعات تبلغ 7 مليون و405 ألف جنيه سنويا، بزيادة 10% كل عام، بإجمالي 85 مليون جنيه على مدار 8 سنوات، إلى جانب إنشاءات بقيمة 90 مليون جنيه تؤول ملكيتها للشركة بعد انتهاء مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستوفر 600 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة.



وتشمل المشروعات الخمسة التي تم توقيع بروتوكولات التعاون بشأنها: إقامة مول تجاري على مساحة 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج، وآخر على مساحة 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، بالإضافة إلى استغلال قطعة أرض بمساحة 180 مترًا مربعًا بمدينة جرجا لإقامة مطعم وكافيه، وإنشاء محلات تجارية على مساحة 246 مترًا مربعًا بمدينة سوهاج، فضلًا عن إقامة جراج سيارات عمومي على مساحة 3000 متر مربع بمأخذ محطة مياه غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

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