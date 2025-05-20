أتشيربي يهدد رقم مالديني التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة نارية تجمع بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، يوم 31 مايو الجاري على ملعب "أليانز أرينا"، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط أجواء مشحونة بالأرقام القياسية والتحديات الفردية.

ويبرز اسم الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر ميلان، من بين أبرز العناوين المثيرة، خاصة أنه قد يدوّن اسمه في سجلات البطولة إذا نجح في هز شباك الفريق الباريسي.

رقم باولو مالديني مهدد من قبل أتشيربي

بحسب الأرقام، فإن باولو مالديني، أسطورة ميلان والكرة الإيطالية، ما يزال يحتفظ بلقب أكبر لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال، عندما أحرز هدفًا في شباك ليفربول عام 2005، بعمر 36 عامًا و333 يومًا.

أما أتشيربي، الذي يبلغ من العمر حاليًا 37 عامًا، سيكون أكبر سنا من مالديني عند خوضه نهائي هذا الموسم، ما يعني أن تسجيله لأي هدف يمنحه رقمًا تاريخيًا جديدًا.

ولم يأتِ ترشيح أتشيربي لمثل هذا الإنجاز من فراغ، فقد لعب دورًا محوريًا في تأهل إنتر ميلان إلى النهائي، بعد أن سجل هدف الإنقاذ أمام برشلونة في إياب نصف النهائي، ليفرض التعادل ويدفع بالمباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسمها "النيراتزوري" لصالحه.

وإلى جانب أهميته الدفاعية وخبرته الطويلة، أثبت أتشيربي أنه قادر على ترك بصمته في اللحظات الحرجة، ما يجعل الأنظار تتجه نحوه في النهائي المرتقب، خاصة وأنه يقف على أعتاب مجد شخصي قد يضيفه إلى مسيرته الحافلة.

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