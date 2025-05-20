الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظ سوهاج يسلم تأشيرات وتذاكر الحج للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية

محافظ سوهاج يسلم
محافظ سوهاج يسلم تأشيرات وتذاكر الحج للفائزين بقرعة الجمعيات

 

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم تأشيرات وتذاكر السفر للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري، وذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ومحمد شوقي وكيل المديرية، وعدد من الحجاج الفائزين وأسرهم.

 

محافظ سوهاج يسلم تأشيرات وتذاكر الحج للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

 

وقدم المحافظ التهنئة للحجاج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوفيق والسداد في قيادة البلاد وسط التحديات الراهنة.

 

وأشار المحافظ إلى أهمية تيسير جميع الإجراءات اللازمة للحجاج، وتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية لهم، مؤكدًا على توجيهاته المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة أوضاع الحجاج منذ لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ 1960 مواطنًا، وقد أسفرت القرعة عن فوز 360 حاجًا، مؤكدًا أن الحجاج سيغادرون إلى الأراضي المقدسة يوم 26 مايو الجاري، برفقة 8 مشرفين من المديرية والجمعيات الأهلية، لتقديم الدعم الكامل لهم طوال فترة أداء المناسك.

وأضاف أن المديرية استعدت بشكل كامل لتوفير جميع الخدمات اللوجستية والطبية والإرشادية اللازمة، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال الرحلة المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قرعة حج الجمعيات الأهلية مديرية التضامن الاجتماعي

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