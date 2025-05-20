اختيار يسرية لوزا ساويرس بين أبرز رواد العطاء في قائمة TIME100 Philanthropy لعام 2025

أعلنت مجلة TIME عن اختيار السيدة يسرية لوزا ساويرس، في قائمتها الأولى من نوعها TIME100 Philanthropy لعام 2025، والتي تكرم أكثر 100 شخصية تأثيرا في المجال الخيري عالميا.

قائمة TIME100 Philanthropy لعام 2025



وذكرت المجلة أن القائمة تهدف إلى تسليط الضوء على الأفراد الذين استثمروا مواردهم ووقتهم ، لتحقيق تغييرٍ مستدام في حياة الآخرين، وتعزيز العمل الإنساني نحو مستقبل أكثر عدالة.

وأوضحت أن هذا الاختيار يأتي تقديرا لمسيرة السيدة يسرية لوزا ساويرس، الحافلة في دعم الفئات المهمشة في مصر، حيث تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إحدى أبرز المؤسسات التنموية التي أسستها العائلة عام 2001.

وتمكنت المؤسسة- تحت قيادتها- من تحسين حياة آلاف المصريين عبر برامج نوعية في التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والاستجابة للأزمات، معتمدة على منهجية قائمة على الأدلة والاستثمار الاستراتيجي لضمان أقصى أثر مجتمعي.

رحلة العطاء.. من "حي الزبالين " إلى العالمية



وتعود مسيرة السيدة يسرية لوزا الخيرية إلى عام 1979، عندما كرّست جهودها لدعم "حي الزبالين" في القاهرة، أحد أكثر المجتمعات هشاشة، والذي يعتمد على تدوير النفايات كمصدر رزق منذ الأربعينيات، ومنذ ذلك الحين، ظلت ملتزمة بقضايا التنمية المجتمعية، مؤمنة بأن التغيير الحقيقي يبدأ من القاعدة، ويعتمد على الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



حصاد سنوات من العمل المشترك



من جهتها، قالت السيدة يسرية لوزا: "يشرفني أن أكون ضمن قائمة TIME100 Philanthropy لهذا العام، لكن هذا التقدير لا يعكس إنجازا فرديا، بل يجسد حصاد سنوات من العمل المشترك والجهود الجماعية التي بذلها الكثير من الزملاء والشركاء، وكل من آمن برسالة التغيير المجتمعي".

وأكدت أن ما تحقق كان ثمرة لتعاون صادق بين شركاء يؤمنون بأن التنمية ليست مشروعا عابرا، بل التزام أخلاقي وإنساني طويل الأمد، يتطلب الصبر، والعلم، والعمل المتواصل.

وأشارت السيدة يسرية لوزا إلى أن هذا التقدير يمثل مسئولية مضاعفة، ودافعا للاستمرار، لا من منطلق الواجب فحسب، بل من منطلق الإيمان بأن لكل فرد في هذا الوطن الحق في فرص متكافئة لحياة كريمة، وسأظل أؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأبقى، وأن بناء مجتمع منصف لا يتم إلا من خلال شراكات فاعلة، وسياسات رشيدة، وإرادة جماعية لا تعرف اليأس.



وأضافت: "هذا التكريم لا يمثلني وحدي، بل هو تكريم لمصر، واعتراف بقيمة العمل التنموي القائم على الإيمان الصادق بالقضية، والتكامل بين جميع الشركاء".

يسرية لوزا ساويرس الشخصية المصرية الوحيدة بالقائمة



تعد يسرية لوزا الشخصية المصرية الوحيدة في القائمة، التي ضمت أسماء عالمية بارزة مثل أوبرا وينفري، وموكيش ونيتا أمباني، ووارن بافيت، ومليندا جيتس، وعبد العزيز الغرير، ومايكل بلومبرج، وبيتر سينجر، وماكنزي سكوت، بالإضافة إلى الأمير ويليام والأميرة كاثرين من العائلة المالكة البريطانية.

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