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سياسة

الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود التهامي، فيتو

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمود صدقي التهامي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة.

نعى الشوربجي، محمود التهامي، قائلًا: إنه كان عاشقًا للصحافة، مهمومًا بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بمجلة روزاليوسف الصادرة عن مؤسسة روزاليوسف الصحفية، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة. 

تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ورئاسة تحرير المجلة 

يذكر أن محمود التهامي تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، ورئاسة تحرير مجلة روزاليوسف خلال الفترة من ١٩٨٣ حتى ١٩٩٨، وتفرغ بعدها للكتابة والعمل الاجتماعي من خلال جمعية أصدقاء معهد الأورام ومجلس إدارة مستشفى ٥٧٣٥٧.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وفاة الصحفي محمود التهامي الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي الكاتب الصحفي محمود صدقي التهامي مؤسسة روزاليوسف مجلة روزاليوسف

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