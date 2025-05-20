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عبد الغفار يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية
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التقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور حسام أبو مرعي، وزير صحة جمهورية لاتفيا، والدكتور فيكتور كيريلوفيتش وزير صحة دولة أوكرانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي، وتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.

تعزيز التعاون الصحي

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقائين استهدفا تعزيز التعاون الصحي، لاسيما في مجالات الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطوير القوى العاملة الصحية، والسياسة الدوائية وإدارة سلاسل التوريد، وضمان الجودة وإدارة المستشفيات، والبحث والابتكار في مجال الصحة، وأيضا تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماعين تضمنا بحث التعاون في مجال السجلات الصحية الإلكترونية، والوصفات الطبية الإلكترونية، في تطوير نماذج الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، وممارسات طب الأسرة، والدعم الفني في تقديم الخدمات الصحية بالمناطق الريفية والنائية، وكذلك التعاون في الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، ومكافحة التبغ، والصحة النفسية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض تبادل أفضل الممارسات في تسعير الأدوية، وسياسات التسعير، بالإضافة إلى بحث التعاون في التخصصات الطبية المختلفة، واستكشاف الفرص الجديدة للتعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

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