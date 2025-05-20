الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 31629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 14173 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12638 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 9259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12556 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرى الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة البورصة المصرية الشريعة الإسلامية إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

خبير يحدد أهم مكتسبات استئناف الطروحات في البورصة المصرية

14.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

90% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة تخسر 12 مليار جنيه بنهاية تداولات بداية الأسبوع

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

تنظيم الاتصالات: وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل في مكالمات إزعاجية

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؟

خدمات

المزيد

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

تفسير رؤية سيدنا آدم في المنام وعلاقتها بالمكانة الكبيرة بين الناس

أستاذ الحصري ومصطفى إسماعيل، 37 عاما على وفاة عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية

المزيد
الجريدة الرسمية