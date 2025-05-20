وزير التعليم العالي يترأس أول اجتماع للمعاهد الخاصة، ويؤكد: لدينا مليون طالب (صور)

التقى د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، بطلاب معاهد الدلتا العليا بالمنصورة، وذلك على هامش ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة خارج مقر الوزارة.

وزير التعليم العالي يلتقي طلاب معاهد الدلتا العليا بالمنصورة

وذلك بحضور اللواء/ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ود.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.محمد ربيع رئيس مجلس إدارة معاهد الدلتا العليا بالمنصورة، ود.أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، إلى جانب السادة أعضاء المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة.

وأكد الوزير أهمية دور الجامعات والمعاهد في دعم خطط التنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية، وذلك منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 إلى نحو 116 جامعة في الوقت الحالي، فضلا عن إنشاء أفرع لجامعات مصرية بالخارج، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في التعليم المصري، وقد بلغ عدد طلاب مؤسسات التعليم العالي في مصر نحو 3.8 ملايين طالب، أكثر من نصفهم من الإناث.

كما أشار د.أيمن عاشور إلى أهمية المعاهد العالية الخاصة، والتي بلغ عددها 185 معهدًا، يدرس بها ما يقرب من مليون طالب، وأعرب الوزير عن سعادته بعقد أول اجتماع للمعاهد على أرض محافظة الدقهلية خارج العاصمة والوزارة منذ إنشاء المعاهد، ووضع قانون لتنظيم شؤونها، مؤكدًا حرص الوزارة على أن يكون خريج المعاهد بنفس مستوى خريج الجامعات من حيث الكفاءة والمهارات، من خلال تحديث الأطر التعليمية والحوكمة، لتتواكب مع البرامج المعتمدة عالميًّا، وقد تم بالفعل إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ليشمل تمثيلا لمختلف أنواع الجامعات (الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية) والمعاهد، وتوحيد معايير مهارات الخريجين من خلال 22 قطاعًا، بالإضافة إلى قطاع التخصصات البينية التي أصبحت توجهًا عالميًا.

وأشار الوزير إلى التطور الكبير الذي شهدته المعاهد الخاصة، من حيث جودة التعليم والبرامج المقدمة، إذ حصل عدد كبير منها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بل ونالت بعض المعاهد اعتمادًا دوليًّا في مجالات، مثل: الهندسة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم برامج متكاملة بالتعاون مع قطاعات الصناعة المختلفة، انطلاقًا من حقيقة أن الشهادة الدراسية لم تعد وحدها كافية للحصول على وظيفة، بل إن المهارات هي التي تحدد فرص الخريج في سوق العمل، وهو ما تسعى الوزارة لتعزيزه من خلال منظومة تعليمية حديثة وشاملة.

ومن جانبه، رحب اللواء/ طارق مرزوق بالحضور، مشيدًا بالنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في مصر بدعم القيادة السياسية، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستفادة من الجامعات والمعاهد في خدمة المجتمع المحلي، ودعم خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العلم هو الركيزة الأساسية لتقدم الشعوب، لافتًا إلى أن محافظة الدقهلية، ومدينة المنصورة على وجه الخصوص، تعد مهدًا للعديد من الرموز العلمية البارزة، وتستحق بجدارة أن تلقب بمدينة الطب والعلم، مؤكدًا أن كثافة وتنوع المؤسسات التعليمية على أرض المحافظة يعكس حالة من التنافس البناء الذي ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم، وأعرب عن تقديره لجهود د.أيمن عاشور في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز كفاءتها.

ومن جانبه، ثمن د.محمد ربيع عقد أول اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة على أرض مدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجسد تقديرًا لمحافظة الدقهلية التي تحتل مرتبة متقدمة من حيث عدد المؤسسات التعليمية، إذ تضم 13 معهدًا و5 جامعات، موضحًا أن هذا الزخم التعليمي أسهم بشكل كبير في إحداث طفرة عمرانية وتنموية واضحة بالمحافظة، مؤكدًا أن التعليم يمثل قاطرة التنمية الشاملة، وأن تواجد هذا العدد من المؤسسات الأكاديمية يعكس الدور الحيوي للتعليم في دعم خطط الدولة التنموية.

ومن ناحية أخرى، قام الوزير بجولة تفقدية داخل عدد من معامل معاهد الدلتا العليا بالمنصورة (الحاسبات، الهندسة)، كما اطمأن على سير الامتحانات، وانتظام العملية التعليمية.

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