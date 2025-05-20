تنمية تفوز بجائزة "التميز في إدارة علاقات العملاء"

حصلت شركة "تنمية"، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، على جائزة "التميز في إدارة علاقات العملاء" خلال جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُعد هذه الجائزة تتويجًا لنهج الشركة القائم على التركيز على العميل والتزامها المستمر بتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويعكس هذا التكريم جهود "تنمية" المتواصلة في وضع احتياجات العملاء في قلب عملياتها، من خلال تخصيص موظفي علاقات عملاء لكل عميل لتقديم الدعم والإرشاد المباشر. ويضمن هذا النموذج حصول العملاء، وخاصة في المناطق ذات الاحتياج للتمويل المناسب، إلى جانب بناء وعي مالي يساعدهم على تحقيق الاستقرار والاستدامة.

354 فرعًا على مستوى الجمهورية

وتُدير “تنمية” شبكة واسعة تضم 354 فرعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطبيق إلكتروني، والمساعد الرقمي "أبو السباع"، ومركز اتصال مخصص لخدمة العملاء.

وقد أسست الشركة منظومة متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وسرعة الاستجابة، بما يضمن دعمًا مناسبًا، وفي الوقت المناسب، وبأسلوب متفهم وفعّال.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس قطاع رئيسي لقطاع الأعمال بشركة “تنمية”: "هذا التكريم يعكس ثقة ما يقرب من 3 ملايين عميل، والتفاني الذي تبديه فرقنا في خدمة أكثر من 50 ألف عميل جديد شهريًا.

وأضاف: من خلال شبكتنا المتوسعة وحلولنا الرقمية، نواصل الاستماع باهتمام، والتجاوب بفاعلية، وتقديم حلول تُحدث فرقًا حقيقيًا.. الخدمة الشخصية، والمرونة، والتعاطف باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهي المبادئ التي تقود خطواتنا يومًا بعد يوم.

وأضاف وليد رماح، رئيس قطاع رئيسي لقطاع العمليات بشركة تنمية: “نحن نحرص على توعية عملائنا بالحلول المالية مثل التأمين، بهدف حماية مصادر دخلهم وضمان استقرارهم المالي على المدى البعيد. وتعمل فرقنا الميدانية على نشر الوعي خطوة بخطوة، من خلال كل تواصل نجريه”.

وتبرز هذه الجائزة قدرة "تنمية" على تقديم خدمة شخصية على نطاق واسع، ودورها المحوري في تعزيز الشمول المالي من خلال نموذج خدمة قائم على الثقة، والتعليم، وسهولة الوصول.

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