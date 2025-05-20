تكريم موظف بوزارة العمل رفض رشوة 2 مليون جنيه من شركة لإلحاق العمالة بالخارج

كَرَم وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة د. إبراهيم صابر، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وذلك لرفضه رشوة تصل إلى 2 مليون جنيه كل عام من إحدى شركات إلحاق العمالة.

تكريم رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف

كما تم تكريم وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة لأدائهم عملهم بأمانة، وحرصهم على الحفاظ على مُقتنيات مُصابين أثناء الحوادث، حتى تسليمها إلى أصحابها، رغم أن المبالغ كانت تصل إلى 15 مليون جنيه.

ومنهم: أبو الحسن عبد الحميد، ونبيل محمود عبدالحفيظ، وحسن إمام عبد الوهاب أبو ليلة، وإبراهيم فوزي الجمل، أحمد ربيع صاوي، وعبد الرؤوف حسين.

وقال جبران: إن التكريم يأتي للتحفيز على الإتقان والأمانة في العمل وتشجيع النماذج المُشرفة.

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