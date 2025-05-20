نقابة معلمين شرق الإسكندرية: المعلم المتهم بالتحرش بالتلميذات مشهود له بحسن السير والسلوك

قال أيمن خالد عضو لجنة تسير الاعمال بنقابة المعلمين شرق الإسكندرية: إن اتهام أحد المعلمين بالتحرش بتلاميذ مدرسة ابتدائي بباكوس، هو في غير محله لان الزميل المتهم مشهود له بالأخلاق من الجميع.

وناشد خالد، الجهات المعنية بالوقوف ومساندة الزميل بإحدي مدارس شرق والذي يتعرض لظرف صعب جدا، مؤكدا أن الزميل من المشهود لهم بالصدق والأمانة والالتزام والصدق ويتعامل مع طلابة وزملائه بالشفافية والأدب ولم يصدر منه أي أعمال منافية للأخلاق والأدب.

وأوضح خالد، أن المعلم المتهم كان يتعامل مع طلابه مثل أولاده، وهو مثال للزميل الذي يربي ويعلم طول فترة عمله، لافتا أنه تحصل علي شهادة الزملاء والمحيطين به توضح ذلك كما أن الزميل كان فترة خدمته الوطنية من مكافحة الإرهاب ومن مصابي الجيش المصري وقوات حفظ السلام بلبنان وهو وطني يقدر المسؤلية وكان من المشاركين الإيجابين في أعمال التعليم وهو حسن السير والسلوك والسمعة ومتعاون مع إدارة المدرسة وكان مرشح لإدارة المدرسة في حال صدور تكليف لة بشهادة الزملاء

وأشار خالد، إلى أنه تحصل أيضا من خلال الزملاء وأولياء الأمور والمحيطين به على شهادات تؤكد على أنه حسن السير والسلوك، كما أن أسرته أسرة عريقة، مناشدا مساندة الزميل وأسرته في هذا الظرف الصعب من الناحية الإنسانية.

وأكد عضو لجنة تسيير نقابة المعلمين، أننا نحترم جميعا قرارات القضاء المصري العادل الشامخ ومساندة الزملاء واجب أخلاقي ونحن نتعامل مع الطلاب أكثر من أولادنا فهم أمل مصر ومستقبلها وكل وقتنا ز جهودنا معهم.

وكانت فيتو نشرت خبر عن حبس معلم ابتدائي بإحدى مدارس باكوس ١٥ يوما بعد اتهام عدد من أولياء الأمور له بالتحرش ببناتهم الصغار.

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